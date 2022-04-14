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Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в очном формате

14:47
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Последние два года шествие проводили в онлайн-формате

Шествие "Бессмертный полк" в этом году состоится в традиционном очном формате. Об этом заявили на пресс-конференции в Москве.

Организовать акцию в регионах по всей стране помогут более 50 тысяч волонтёров. Ежегодно объединяются миллионы неравнодушных россиян - тех, кто хочет почтить память своих близких, сражавшихся за победу в Великой Отечественной войне. Последние два года шествие проводили в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

"Обращаюсь к региональным отделениям, к руководству наших регионов, совместно скоординировать подготовку этого шествия, в обязательном порядке спланировать и обеспечить всестороннюю безопасность подготовки и проведения этого шествия", - заявил сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

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