В Молдавии официально запретили георгиевскую ленточку

А также символы V и Z
Парламент Молдавии официально запретил георгиевскую ленточку в стране.
Документ одобрили в четверг, 14 апреля, в третьем, финальном чтении. Жителям Молдавии теперь запрещено носить Георгиевскую ленточку, а также использовать символы V и Z, так как они "символизируют военную агрессию", передает РИА Новости.
Теперь в связи с новым законом за изготовление сбыт и ношение георгиевских лент, а также символики V и Z будет грозить штраф.
Физические лица накажут штрафом от 245 до 490 долларов или общественными работами, чиновников — от 490 до 980 долларов, юридические лица - от 490 до 1630 долларов.
При этом запрет не касается ношения георгиевской ленты, если она является частью воинской награды, уточнила глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"