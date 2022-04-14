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В Молдавии официально запретили георгиевскую ленточку

14:47
  • четверг
  • 14 апреля 2022

А также символы V и Z

Парламент Молдавии официально запретил георгиевскую ленточку в стране.
Запретный знак: на Западе под санкции попала буква Z

Документ одобрили в четверг, 14 апреля, в третьем, финальном чтении. Жителям Молдавии теперь запрещено носить Георгиевскую ленточку, а также использовать символы V и Z, так как они "символизируют военную агрессию", передает РИА Новости.

Теперь в связи с новым законом за изготовление сбыт и ношение георгиевских лент, а также символики V и Z будет грозить штраф.

Физические лица накажут штрафом от 245 до 490 долларов или общественными работами, чиновников — от 490 до 980 долларов, юридические лица - от 490 до 1630 долларов.

При этом запрет не касается ношения георгиевской ленты, если она является частью воинской награды, уточнила глава юридической парламентской комиссии Олеся Стамате.

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