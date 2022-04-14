Путин: Запад нашел "замечательный повод" свалить свои просчеты на Россию

Президент призвал принимать во внимание "эти метания"

Западные государства допустили ряд просчетов в развитии зеленой энергетики и, в попытках прикрыть их, "сваливают" все на Россию. С таким заявлением в четверг, 14 апреля, выступил российский лидер Владимир Путин.

Президент отметил, что "появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты", причем касается это не только энергетики, но и многих других направлений.

Путин призвал принимать во внимание "эти метания" и скачущую линию поведения некоторых зарубежных стран, однако руководствоваться и сейчас, и на годы вперед своими собственными интересами, сообщает РИА Новости.

В феврале Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию, что пока рано отказываться от углеводородов. По его словам, "20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться. При этом Путин отметил потенциал России для развития зеленой энергетики.

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