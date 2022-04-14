Макрон объяснил Зеленскому нежелание использовать термин "геноцид"

Телефонный разговор состоялся рано утром

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось объяснять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, почему он отказывается использовать термин "геноцид" применительно к событиям на Украине. Макрон отметил в разговоре по телефону, что давать такие определения – не дело политиков.

"Я ответил ему прямо. У нас сегодня был утром с ним телефонный разговор. Я вновь переговорю с ним вечером после своей поездки в Гавр… Термин "геноцид" должны квалифицировать юристы, а не политики", - сказал Макрон в эфире радиостанции France Bleu.

Ранее французский президент в эфире телеканала France 2 назвал русских и украинцев братскими народами. Макрон призвал быть осторожными с высказываниями по поводу ситуации вокруг Украины – в частности, с термином "геноцид". Зеленского слова Макрона возмутили.

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