ЦБ отметил нормализацию ситуации с ликвидностью

В этой области ситуация в банковском секторе полностью нормализовалась

Ситуация в части ликвидности в российском банковском секторе полностью нормализовалась. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал заместитель главы Банка России Алексей Заботкин.

По словам представителя регулятора, значительная часть снятых наличных рублей уже вернулась в банки, банковская система вернулась к устойчивому структурному профициту ликвидности.

Заботкин напомнил, что на пике структурный дефицит ликвидности банковского сектора достигал 7 трлн рублей, объем предоставленных Банком России средств — 10 трлн рублей.

При этом первый зампред Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что в период волатильности в один из дней была снята "чуть ли не годовая норма снятия наличных денег", сообщает "Интерфакс".

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что одним из главных нынешних рисков для российской экономики является ее "просадка". Ее причинами Белоусов назвал логистические ограничения и недостаток ликвидности.

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