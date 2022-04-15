Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Стрельцам следует остерегаться операций с недвижимостью, Козерогов ждет непростой период в личной жизни

Овны

Сегодня вы можете столкнуться с болевыми точками своей семейной истории. Если есть силы и желание, вы можете разобраться в своих привычках и особенностях, идущих с детства.

Тельцы

Запомните людей, с которыми познакомились сегодня: они будут играть важную роль в будущем. И не торопитесь подпускать их слишком близко, чтобы потом не пожалеть.

Близнецы

У вас есть важная задача: быть максимально честными в деньгах до конца года. Не переступайте черту, даже если соблазн и суммы будут впечатляющими, не портите свою карму.

Раки

В ваш знак пришла Черная Луна, которая гостила в Раке в 2013 году, она отвечает за теневую сторону каждого человека. Пришло время проработать свои негативные черты.

Львы

Нынешнее время ставит перед многими людьми задачи, с которыми они раньше не сталкивались. И вы не исключение: скоро вам придется принимать своеобразные решения.

Девы

Будьте осмотрительны в социальных сетях и в реальной жизни, чтобы не обжечься на новых знакомствах. Это касается работодателей, организаторов мероприятий, неформальных лидеров.

Весы

Вам предстоит конфликтный, эмоциональный день, когда люди с трудом сдерживаются. Не принимайте на веру новости, касающиеся работы: они легко могут оказаться придумками ваших недоброжелателей.

Скорпионы

Черная Луна в родственном для вас знаке Рака заставит вернуться к далекому прошлому. Если что-то не ладится, ищите ответы в своем детстве и не пытайтесь сменить тему.

Стрельцы

До конца года постарайтесь не переезжать и не совершать операций с недвижимостью. Звезды предполагают, что вы можете столкнуться с нечестными продавцами или покупателями.

Козероги

"Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало", - этот мудрый совет вам стоит хорошенько запомнить. В личной жизни могут начаться непростые времена, но вы справитесь.

Водолеи

Начинается период, когда нужно быть очень внимательными к своему здоровью. Если вас что-то беспокоит, сопоставьте мнение 2-3 врачей, иначе можете пойти по ложному пути.

Рыбы

Черная Луна вошла сегодня в родственный для вас знак Рака. Звезды предупреждают о риске подвоха в таких темах, как беременность, влюбленность, попытки развлечься.

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