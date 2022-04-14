Путин поручил переориентировать поставки газа с Запада на восток

В ближайшее время начнется строительство инфраструктуры

Поставки российских энергоносителей необходимо переориентировать на восток и юг. Экспорт в страны Запада в обозримой перспективе будет сокращаться, заявил президент России Владимир Путин.

"Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться. Поэтому важно закрепить тенденцию последних лет: шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока", - заявил глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе. Путин отметил, что уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству.

Президент подчеркнул: европейские страны, говоря об отказе от российских энергоносителей, дестабилизируют рынок и сами своими руками взвинчивают цены. При этом поставки энергоносителей из США, которыми планируется заменить российские нефть и газ, обойдутся Европе в разы дороже, что неминуемо отразится на уровне жизни людей, передает РИА Новости.

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