Это подтверждает связь лабораторий с Пентагоном

Полученные Министерством обороны России документы подтверждают связь Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) с американским военным ведомством через основного подрядчика Пентагона — компанию Black & Veatch. Об этом в четверг, 14 апреля, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

УНТЦ занимался исследованиями в интересах американской военно-биологической программы. С 2014 по 2022 годы Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) было реализовано более пятисот научно-исследовательских проектов.

Кириллов рассказал, что председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения. Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кертис Белаяч, он работает на Украине с 1994 года.

Минобороны России располагает перепиской вице-президента подрядчика Пентагона Black & Veatch Мэтью Вэббера, в которой он изъявил готовность к работе с УНТЦ в рамках военно-биологических исследований на территории Украины.

Ранее Минобороны обнародовало переписку сына действующего президента США Джо Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины.

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