МИД: санкционные шаги Запада были предсказуемы

В России готовились к ограничениям

Санкционные шаги Запада были предсказуемы, Москва готовилась к ним и российская экономика быстро адаптировалась. При этом наша страна не намерена вступать в войну рестрикций, но ответные меры последуют. Об этом заявили в МИД России. Ну а западные государства продолжают анонсировать новые ограничения в отношении Москвы, хотя уже существующие показывают свою несостоятельность.

Агентство "Блумберг" опубликовало анализ указа Владимира Путина, сделанный в Брюсселе. Прошло две недели с момента подписания президентского указа о переводе расчетов за газ с недружественными странами на рубли, а Еврокомиссия только сейчас сообразила: а как же санкции?

"Этот механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на вторжение Москвы на Украину и примененные к российскому правительству, его центральному банку и их доверенным лицам. Новые правила ослабляют энергетическую безопасность Европы, поскольку Путин пригрозил прекратить поставки газа покупателям, которые не подчинятся его требованиям", - отмечает СМИ.

Австрия, Германия и Венгрия открыто выступают против эмбарго на поставки российского газа. Их лидеры говорят крамольные с точки зрения евробюрократов вещи: рестрикции должны быть болезненными для Москвы, а не для ЕС. То есть, по сути, ставят под сомнение объявленную России экономическую войну. Ведь она оказывается неэффективной.

Иран на себе прочувствовал всю мощь дискриминационных торговых ограничений. Под санкциями - 40 лет. Продает свои углеводороды вместо запада Китаю, развивает космические программы и запускает спутники. Средняя зарплата эквивалентна 1000 долларов. Минимальная - 230. И здесь хорошо знают, в ком причина появления все новых горячих точек на карте планеты: США любыми способами пытаются удержать свою гегемонию.

"США - зачинщики войн. В основном, сидящие в Белом Доме люди являются военными преступниками. И, когда они начинают заикаться о правах человека, это злая ирония. Убийцы людей номер один в мире не имеют никакого права рассуждать о правах человека. У них есть такое понятие как принудительная дипломатия. Она заключается в том, что, если вы не принимаете то, что вам говорят США, то против вас будут использованы все виды ведения войны: горячая, экономическая, информационно-пропагандистская", - рассуждает иранский аналитик Фоад Изади.

Вот и представитель правительства талибов (запрещенная в России организация) Забихулла Муджахид призвал США больше не беспокоиться о соблюдении прав человека в Афганистане и напомнил, что во время присутствия их в стране в тюрьмах содержалось 15 тысяч политзаключенных.

Позорно сбежав из этого Исламского Эмирата, американцы пытаются взять реванш на Украине, воюя чужими руками и списанным оружием. На 800 миллионов долларов Украине пообещали 200 БТР, 18 гаубиц, 300 беспилотников, 500 "Джавелинов". Возможно, еще и вертолеты Ми-17. Ночью из США в Польшу прибыл тяжёлый военно-транспортный самолёт Super Galaxy. Воздушные суда такого типа задействуют только, если нужно доставить очень большой груз.

В самих Штатах тем временем инфляция достигла 40-летнего максимума - 8,5 процентов. Рост цен на бензин потянул за собой все - продовольствие, ЖКХ, жилье. Джо Байден во всем обвинил Москву. Но вместо того, чтобы принимать меры по выходу из кризиса, втянул весь мир в дискуссию о геноциде на Украине, обозначив именно этим словом действия России. За шефа, который часто говорит о Владимире Путине, не подумав, как следует, перед аудиторией теперь оправдывается Джен Псаки.

"Процесс признания геноцида таковым – это долгий юридический процесс, который занимает годы. А то, о чём говорил президент, – это то, что мы чувствуем, что он чувствует и видит", - сказала она.

Вот и юрист по правам человека при Атлантическом Совете поправляет своего президента: нужно быть точнее в формулировках.

"Обвиняя в геноциде, нужно доказать, что было преступное намерение. Я думаю, что слова президента Байдена являются, скорее, политическим заявлением. Я не верю, что это было сделано на основании какого-либо официального документа, принятого правительством США", - говорит Гиссу Ниа.

Оба кандидата в президенты Франции - и Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон - отказались использовать термин "геноцид" в отношении Украины. Причем, действующему главе Пятой Республики пришлось разъяснять свою позицию. В Киеве с первого раза не поняли. Зеленский теперь дуется на Францию. Ранее он умудрился перевести отношения с Германией на грань дипломатического скандала, отказавшись принять президента ФРГ.

А европейцы тем временем начинают подсчитывать, во сколько им обходится прием украинских беженцев. Волонтер из Латвии рассказывает: месяц с командой занимались украинскими семьями. Теперь очень разочарованы: думали, помогают тем, кто бежит от боевых действий, оказалось - тем, кто просто сбежал из страны. И транзитом через страны Европы победнее пытаются попасть в государства побогаче.

Но украинцы ветра перемен не замечают. Им кажется, что весь мир будет носиться с ними вечно. Альпинистка Антонина Самойлова из Киева не придумала никакого продуктивного способа, как помочь своей стране, чем попытаться вскарабкаться на самую смертельно опасную вершину планету - Эверест. Где одна смерть на 10 успешных восхождений. Мечтает, что водрузит там желто-синий флаг.

В латвийском Даугавпилсе жители вышли на пикет против того, что на здании местной музыкальной школы городской флаг заменили на украинский. После волны народного недовольства местный мэр уже не рискнул вывешивать знамена иностранных государств на здание самоуправления Даугавпилса, хотя планировал. Заявил, что это создаст дополнительное напряжение в обществе.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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