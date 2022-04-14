Собянин поручил принять меры по импортозамещению в сфере лекарственного обеспечения

Мэр обсудил с производителями лекарств и медицинских изделий меры поддержки отрасли

В Москве примут меры по импортозамещению в сфере лекарственного обеспечения. Соответствующее поручение дал в четверг Сергей Собянин на встрече с руководителями фармкомпаний. Мероприятие прошло в "Технополисе Москва", где располагаются крупные производители в этой сфере. Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко вместе с мэром Москвы обсудили также и другие меры поддержки отрасли. В частности, было предложено упростить процедуры регистрации новых препаратов.

Поставка отечественных и импортных лекарств в Москву сейчас идет по графику. И это несмотря на логистические трудности, из-за которых некоторым компаниям пришлось затянуть пояса и начать работать интенсивней. Фармацевтической отрасли требуется поддержка. Какие именно меры необходимы в первую очередь, осуждали в четверг в технополисе "Москва" на встрече мэра Сергея Собянина с представителями производителей лекарств и медицинских изделий.

"Начиная с 14-го года мы столкнулись с серьёзными вызовами. Эти вызовы были ещё более острые во время ковида. За этот период, конечно, произошли серьезные изменения и отношение к этой отрасли. В Москве объем инвестиций за этот период времени увеличился в 10 раз. Появились новые современные заводы", - рассказал Собянин.

В технополисе "Москва" на Волгоградском проспекте работает 8 фармацевтических предприятий - резиденты так называемой особой экономической зоны. Это компании, которые пользуются налоговыми и таможенными льготами. Одна из них занимается производством лекарств для онкобольных и людей с иммунодефицитом. По словам представителей фирмы, в ближайшее время планируют максимально перейти на отечественное сырьё.

"Компания ориентирована на импортозамещение. Компания формирует определённый блок препаратов, среди необходимых к замене. Разрабатывает их, регистрирует в Минздраве РФ, выпускает в гражданский оборот", - отметил председатель наблюдательного совета фармацевтической компании Александр Мамин.

Подавляющее большинство всех таблеток, капель и пилюль на аптечных полках производится в Москве. В городе на 84 предприятиях трудится больше 14 тысяч человек. Имея такие мощности, Собянин поручил как можно быстрее принять меры по импортозамещению в сфере лекарственного обеспечения.

"Многое было сделано в последнее время для нивелирования тех санкций, которые мы на сегодняшний день имеем. Правительство Российской Федерации приняло целый ряд очень серьезных решений по поддержке отрасли на региональном уровне. В целом это вопросы финансовой поддержки, регистрации лекарств, оборотных средств компаний и так далее", - сообщил Собянин.

Для создания сложных производственных линий потребовалась поддержка правительства Москвы. Помогают субсидированием и офсетными контрактами - это когда инвесторы соглашаются создать новое производство, а в обмен город гарантированно закупает у них для государственных нужд выпускаемую продукцию. И темпы развития фармацевтической отрасли планируется только наращивать.

"38 предприятий у нас находится в перечне системообразующих. Минпромторг сейчас работает над его расширением", - сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По решению правительства Москвы производители лекарств земельные участки для строительства новых заводов получат в аренду за символическую плату - 1 рубль в год. Кроме того, из городского бюджета оплатят также клинические исследования новых препаратов, расходные материалы и медицинские изделия, которые поступают в столичные больницы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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