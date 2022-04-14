Найдена мать выброшенной в мусоропровод новорожденной девочки

Сейчас в ситуации разбираются следователи

Столичные следователи нашли мать новорожденной девочки, которую та выкинула в мусоропровод. Ребенок сейчас под присмотром врачей. Лишь по счастливой случайности он серьёзно не пострадал. Госпитализация потребовалась и женщине.

Если верить очевидцам, то детского плача никто из жителей дома на Северном бульваре не слышал. Младенца, завернутого в пелёнку, нашёл местный дворник. Утром пришёл на работу, стал разбирать мусоропровод и увидел новорожденную девочку. Пока не ясно – то ли ребенок летел по мусоропроводу с 9 этажа, то ли его подбросили в камеру для сбора отходов.

Прибывшие на место происшествия следователи провели поквартирный обход. Подозреваемую нашли быстро. И тут же набрали "03". Мать младенца самостоятельно спустится к скорой не смогла.

Про 140-ю квартиру соседи по лестничной клетке знают мало. Квартира вроде бы съемная, снимают женщины с детьми. Но какого-то особенного или необычного шума оттуда никто не слышал. Даже беременную не видели.

Подозреваемых опрашивают следователи. Пытаются установить родителей младенца. По статье "Покушение на убийство новорожденного ребёнка" им грозит до 5 лет тюрьмы.

Новорожденная девочка, по данным правоохранителей, уже в больнице. По словам медиков, она чувствует себя хорошо. И несмотря на то, что ребенок лежал в мусоропроводе, видимых повреждений она не получила. За судьбой младенца будет следить и столичная прокуратура.

Оксана Коваленко, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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