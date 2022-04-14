Екатеринбург накрыл плотный смог

Синоптики объяснили появление "дымовой завесы"

Апрель продолжает демонстрировать в разных регионах России свой капризный нрав. В Адыгее и на Кубани ураганный ветер оставил без электричества более 80 тысяч человек. В Сочи 20-градусное тепло сменилось резким похолоданием - на Красной поляне выпал снег. А столицу Урала Екатеринбург накрыл смог.

Екатеринбург - под плотной "дымовой завесой". Объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Во всех районах города жители жалуются на смог и неприятный запах, напоминающий гарь.

Жители и правда поначалу решили, что виной всему - лесные пожары у соседей - горит сейчас в Курганской, Омской областях и в Казахстане. Оперативные группы МЧС проверили и торфяники под Екатеринбургом, но возгораний не обнаружили. И, как выяснилось, превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.

А появление такой "дымовой завесы" синоптики связывают с пыльными бурями - перемещением воздушных потоков с южных степных районов.

"Пока почва не задернована, при сильном ветре может подниматься в воздух, переноситься на дальние расстояния и оседать где-то далеко от места возникновения. Пыльный воздух поднимается из Средней Азии, Центральной Азии, из Каракумов и переносится в северном направлении через Казахстан и достигает районов нашего Заволжья, юга Урала, и наши станции тоже фиксируют мглу", - пояснила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

А поскольку в Екатеринбурге и области сейчас повышенная влажность, тепло, почти отсутствует ветер, эти массы не рассеиваются. Смог наиболее опасен для детей, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Врачи рекомендуют: чтобы было легче дышать, надо на время отказаться от физических нагрузок и по возможности не выходить на улицу. Держать окна закрытыми, особенно в ночные и утренние часы, когда концентрация вредных веществ в воздухе становится выше. Пользоваться увлажнителями и очистителями воздуха. Почаще делать влажную уборку. Пить побольше воды.

"Если появилось какое-то раздражение, например, прошли вы по улице и появилось раздражение глаз, носоглотки - прополоскать горло, носоглотку прополоскать, промыть нос. Брызнуть, например, увлажняющий спрей в нос, это тоже приветствуется", - рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Алексей Кривоногов.

В ближайшее время смог не покинет Екатеринбург и область. Такие неблагоприятные метеорологические условия, по прогнозам синоптиков, продлятся в Екатеринбурге до вечера 16 апреля. Тогда на Урал придёт циклон. Температура снизится, начнутся дожди и воздух очистится.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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