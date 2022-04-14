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Появились подробности крупной аварии в Твери

17:55
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Возбуждено уголовное дело

Серьёзная авария произошла в Твери. На перекрестке в центре города столкнулись автомобиль скорой помощи и внедорожник. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
В Твери "скорая" после столкновения с иномаркой сбила пешеходов (видео)

Повсюду осколки стекла и груды искорёженного железа. Капот внедорожника вдавлен в салон. У машины реанимации его попросту оторвало. Всё случилось около 11 утра. Момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Очевидно, что обе машины двигались с большой скоростью. Удар был такой силы, что скорая перевернулась и несколько метров продолжала по инерции ехать на боку. Иномарка вылетела на тротуар, зацепила пешеходов и врезалась в газетный ларёк. Водитель скорой помощи погиб на месте. Его личность сейчас устанавливается. Ещё шесть человек получили различные травмы.

Троих пострадавших экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что одна из женщин скончалась в больнице, не приходя в сознание. То, что скорая двигалась со звуковыми и специальными сигналами, подтверждают и многочисленные очевидцы ДТП. Внедорожник ехал на зеленый свет, но по правилам дорожного движения в данном случае был обязан уступить дорогу службе спасения. Известно, что водителю 23 года. По словам его друга, который так же находился в машине, стаж вождения у того - 5 лет, за рулем явно не новичок. От столкновения уйти он якобы пытался. Звуковых маяков при этом не слышал.

По факту смертельного ДТП со скорой и внедорожником возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и медики.

Александра Сергомасова, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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