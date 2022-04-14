Американские ученые ставили эксперименты на пациентах психбольницы

Американские ученые испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы в Харьковской области Украины. Детали бесчеловечных экспериментов раскрыли в Минобороны России.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, за время спецоперации установлено, что в городе Мерефа Харьковской области с 2019-го по 2021 годы испытывались потенциально опасные биологические препараты. Подопытными были пациенты областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова.

Ученые из США отбирали для опытов лиц с расстройствами психики с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. За состоянием пациентов наблюдали круглосуточно, результаты заносились на специальные бланки. Однако базу данных стационара эту информацию не вносили, более того, персонал давал подписку о неразглашении.

В распоряжении Минобороны России - показания свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, передает ТВЦ. Имена не раскрываются ради обеспечения их безопасности. Деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена в январе 2022 года, все оборудование и препараты вывезли на запад Украины.

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