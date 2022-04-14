ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты детали бесчеловечных экспериментов в украинских биолабораториях

16:27
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Американские ученые ставили эксперименты на пациентах психбольницы

Американские ученые испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы в Харьковской области Украины. Детали бесчеловечных экспериментов раскрыли в Минобороны России.

Минобороны России назвало западных кураторов биолабораторий на Украине
Россия провела заседание ООН по биолабораториям США на Украине

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, за время спецоперации установлено, что в городе Мерефа Харьковской области с 2019-го по 2021 годы испытывались потенциально опасные биологические препараты. Подопытными были пациенты областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова.

Ученые из США отбирали для опытов лиц с расстройствами психики с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. За состоянием пациентов наблюдали круглосуточно, результаты заносились на специальные бланки. Однако базу данных стационара эту информацию не вносили, более того, персонал давал подписку о неразглашении.

В распоряжении Минобороны России - показания свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, передает ТВЦ. Имена не раскрываются ради обеспечения их безопасности. Деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена в январе 2022 года, все оборудование и препараты вывезли на запад Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники лаборатории
Сотрудники лаборатории
Проведение экспериментов вне нацюрисдикции США
Проведение экспериментов вне нацюрисдикции США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.