СК: Поселок в Брянской области обстреляли с украинских вертолетов

Возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военнослужащими жилых домов в Брянской области. Установлено, что выстрелы были произведены с двух вертолетов, которые вторглись в российское воздушное пространство.

"14 апреля 2022 года с использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации. Двигаясь на малой высоте, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении на сайте СК.

В результате прямых попаданий снарядов повреждены не менее шести жилых домов. Семь человек ранены, в том числе трое – тяжело. Среди пострадавших – малолетний ребенок.

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