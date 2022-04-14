В столице организовали 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР

Они работают с 10 до 19 часов

В столице организовано 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан Донецкой и Луганской народных республик.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы проинформировал об адресах, где расположены пункты сбора помощи. В частности, они находятся на улице Петрозаводской - 18, Остафьевской - 8 и Фортунатовской - 14. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

Прием гумпомощи осуществляется каждый день с 10 до 19 часов. Прежде всего, необходимы продукты питания, вода, постельные принадлежности, хозяйственные товары и средства личной гигиены.

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