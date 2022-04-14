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Роспотребнадзор решил отменить норматив по суточному тестированию на ковид

17:26
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Ведомство опубликовало проект постановления

Роспотребнадзор предложил отменить норматив по охвату тестированием на коронавирус. Ранее было установлено, что необходимо проводить 300 тестов в сутки на каждые 100 тысяч человек. Проект постановления ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления ... "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом"", - говорится в документе.

В указанном пункте говорилось о необходимости обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя. Однако требование о минимуме в 300 тестов на 100 тысяч населения в сутки теперь исключено.

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