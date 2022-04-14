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Путин поручил максимально расширить программу газификации регионов

17:56
  • четверг
  • 14 апреля 2022

В программу включат наибольшее число населенных пунктов и домохозяйств

Расширить программу газификации российских регионов распорядился президент России. Владимир Путин подчеркнул, что в нее должно войти максимальное количество населенных пунктов и домохозяйств.

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"Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к ее реализации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений", - заявил глава государства на совещании по энергетике.

Президент также потребовал, чтобы было обеспечено достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке – независимо от внешней конъюнктуры. Цены на них должны быть приемлемы для автовладельцев, транспортных компаний и аграрного бизнеса, передает ТАСС.

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