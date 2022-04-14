Google отключил россиян от хранилища One

Подписка на сервис отменяется

Подписка на сервис Google One в России вскоре станет недоступна. Такие предупреждения от компании получили российские пользователи.

"Обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится", - объясняет Google свое решение.

После приостановки транзакций Google Pay оставался вариант с оплатой подписки через приложение Google One на iOS со счета мобильного телефона, которой россияне и пользовались с 10 марта. Однако теперь американская корпорация отменила и эту возможность.

Письма от компании получили как те пользователи, которые купили подписку на месяц, так и те, кто приобрел годовой вариант. Поясняется, что клиенту после завершения оплаченного периода будут доступны в хранилище бесплатные 15 ГБ, передает РИА Новости.

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