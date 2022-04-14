ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Google отключил россиян от хранилища One

18:21
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Подписка на сервис отменяется

Подписка на сервис Google One в России  вскоре станет недоступна. Такие предупреждения от компании получили российские пользователи.

Меры Роскомнадзора затронут шесть сервисов Google
Мишустин предупредил о проблемах с Аpp Store и Google Play

"Обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится", - объясняет Google свое решение.

После приостановки транзакций Google Pay оставался вариант с оплатой подписки через приложение Google One на iOS со счета мобильного телефона, которой россияне и пользовались с 10 марта. Однако теперь американская корпорация отменила и эту возможность.

Письма от компании получили как те пользователи, которые купили подписку на месяц, так и те, кто приобрел годовой вариант. Поясняется, что клиенту после завершения оплаченного периода будут доступны в хранилище бесплатные 15 ГБ, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Google
Google
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.