Белый дом: США не вернут арестованные активы российских бизнесменов

Вашингтон использует их на свои цели

Арестованные из-за санкций Запада активы крупных российских бизнесменов не вернутся хозяевам. Вашингтон использует их по своему усмотрению, заявили в Белом доме.

"Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучшим образом", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник Джо Байдена выступил в Экономическом клубе Вашингтона. Салливан ответил на вопрос, намерены ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.

Президент России ранее заявил, что санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Владимир Путин указал, что политика сдерживания России – это долгосрочная стратегия Запада, передает ТАСС.

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