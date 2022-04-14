В Мариуполе продолжается уничтожение украинских националистов

Основная часть города уже освобождена

Почти 170 человек, включая 19 детей, эвакуировали в четверг из Мариуполя, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Тем временем военнослужащие ДНР и России сжимают кольцо вокруг расположенного практически в центре города завода "Азовсталь", который удерживают украинские националисты.

В Мариуполе продолжается планомерное уничтожение группировок националистов, которые заблокированы на территории завода "Азовсталь". И если, к примеру, подразделения морской пехоты Украины, исчерпав боезапас, складывают оружие и сдаются, то эти - нет. Имеется информация, что бандформирования до сих пор надеются договориться о гуманитарном коридоре, чтобы вывести из города иностранных инструкторов, которые, предположительно, также находятся на заводе. Отсюда и чуть ли не ежедневные попытки, которые предпринимает ВСУ, чтобы подобраться к "Азовстали" морем или по воздуху. Но такие миссии не выполнимы. Ни украинские вертолеты, ни морской транспорт не подпускают близко.

О том, что под заводом "Азовсталь" могут быть километровые подземные ходы, в Мариуполе знает каждый житель. Предприятие еще советской постройки. Это был стратегический объект. О подземном городе чуть ли не на 10 этажей вниз не раз рассказывали захваченные живыми националисты. Лидеры бандгрупп, скорее всего, прячутся там. Территорию "Азовстали" боевики укрепляли не один год. И поэтому отступали именно сюда.

"Азовсталь" - это последний крупный очаг сопротивления националистов в Мариуполе. Основная часть города уже освобождена. Как бы это ни парадоксально звучало, но к канонаде жители этих районов Мариуполя привыкли. И практически не реагируют. Электричества и воды в домах нет. Еду готовят на кострах во дворах. Многие с детьми. Кому-то уезжать некуда. Другие надеются, что скоро все закончится. Но людей радует главное - украинские националистические группировки практически уничтожены.

Гуманитарную помощь в Мариуполь доставляют тоннами ежедневно. В первую очередь, конечно, питьевую воду, продукты питания и медикаменты. Даже сладости детям.

В освобожденных районах Мариуполя люди, к слову, стараются налаживать жизнь. Своими силами убирают улицы и дворы от мусора, чтобы и взрослым, и детям было где погулять.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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