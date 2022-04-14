Белгородское село эвакуировали из-за обстрела с украинской стороны

Объявлен режим ЧС

Село Журавлевка в Белгородской области, расположенное у границы с Украиной, подверглось обстрелу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Был обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. Есть повреждения жилых домов, социальных объектов. Информации о жертвах и пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в селе уже был объявлен режим ЧС. Жителей Журавлевки эвакуировали.

Ранее сообщалось об обстреле поселка Климово в Брянской области. Авиаудар нанесли два украинских вертолета. По последним данным, число пострадавших в результате обстрела увеличилось до восьми человек, среди них дети, передает ТАСС.

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