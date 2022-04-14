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Польша заявила о готовности к войне с Россией

20:03
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Представитель польского МИД рассказал об этом украинцам

Польша готова к войне с Россией. Уверенность в этом высказал официальный представитель польского МИД Лукаш Ясина, выступая в эфире украинского телевидения.

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 "Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы", — приводит заявление дипломата польский новостной портал MSN.

Тем временем стало известно, что польские власти блокируют информационную деятельность российского посольства в Варшаве. Как сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, за полтора месяца с начала конфликта на Украине у него была единственная возможность высказаться перед журналистами – когда он выходил из польского МИД после решения Варшавы о высылке российских дипломатов.

Ясина в своем интервью назвал и красную черту, при пересечении которой начнутся боевые действия Североатлантического альянса. По словам польского дипломата, это возможная агрессия президента России Владимира Путина против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии – если последняя все же войдет в НАТО.

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