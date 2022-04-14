Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT

Ее возглавит Дмитрий Медведев

Обеспечением технологического суверенитета страны в сфере развития IT- инфраструктуры займется специальная комиссия Совета безопасности. Указ о ее создании подписал президент России Владимир Путин.

"Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президент утвердил и состав комиссии. Руководство поручено заместителю председателя Совбеза России. В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев.

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