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Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT

20:38
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Ее возглавит Дмитрий Медведев

Обеспечением технологического суверенитета страны в сфере развития IT- инфраструктуры займется специальная комиссия Совета безопасности. Указ о ее создании подписал президент России Владимир Путин.

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"Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Президент утвердил и состав комиссии. Руководство поручено заместителю председателя Совбеза России. В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев.

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