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Кремль оценил решение ФШР о переходе в Азиатскую шахматную федерацию

20:53
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Российские шахматисты смогут продолжать выступления

Решение Федерации шахмат России о переходе в Азиатскую шахматную федерацию правильное. Главное, что российские шахматисты смогут продолжать выступления на международных соревнованиях, считает председатель попечительского совета ФШР, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это правильный шаг. Наши спортсмены-шахматисты смогут продолжать свои выступления, что, наверное, является самым важным", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Международная шахматная федерация 16 марта запретила сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации. Отдельным представителям разрешили играть в индивидуальных соревнованиях - но под флагом FIDE.

Наблюдательный совет ФШР 14 апреля единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации. В числе ее участников - федерации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ и других стран. Возглавляет организацию шейх Султан бен Халиф Аль Нахайян.

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