Минобороны рассказало об уничтожении украинских военных объектов

Ликвидировано восемь пунктов управления

Ракетные войска и артиллерия России уничтожили в четверг более 130 военных объектов на Украине, среди них - восемь пунктов управления. Об этом сообщил ТВЦ.Ru официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин", - указали в ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что Киев получит ответ на попытки диверсий и ударов украинских войск по российской территории. Если тенденция продолжится, то последует удар по украинским центрам принятия решений.

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