В России подготовили внеплановую индексацию пенсий и других соцвыплат

Проиндексируют также прожиточный минимум и МРОТ

В России хватает финансов, чтобы обеспечить социальные обязательства. Более того, социальные расходы бюджета в ближайшее время будут расти, заявил помощник президента Максим Орешкин.

"Недавно Министерство финансов опубликовало данные за первый квартал, у нас рекордный профицит бюджета. Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы, они не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться", - сказал Орешкин в эфире телеканала "Россия-1".

Помощник президента сообщил, что власти намерены объявить о внеплановой индексации пенсий, различных соцвыплат, прожиточного минимума и МРОТ. В правительстве сейчас работают над конкретными параметрами такого повышения, индексация ожидается в ближайшее время.

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