По мнению судей, Александр Бабаков виновен в "подрыве санкций"

Заместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков виновен в попытках "ослабить партнерство" Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России. К такому выводу пришел Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. Такие же обвинения предъявлены двум "связанным с ним лицам".

"Ответчики Александр Михайлович Бабаков, Александр Николаевич Воробьев и Михаил Алексеевич Плисюк управляли международной сетью влияния и дезинформации, задачей которой было продвижение интересов Российской Федерации", - сказано в документе, опубликованном в электронной базе данных суда.

Бабаков и его помощники, по мнению судей, пытались "ослабить партнерство США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции и способствовать действиям России, нацеленным на разрушение суверенитета Украины". Кроме того, с точки зрения суда, они пытались повлиять на политику США в отношении России, для чего был завербован по меньшей мере один американский гражданин, передает РИА Новости.

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