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В Минобороны сообщили о новых провокациях националистов на Украине

22:02
  • четверг
  • 14 апреля 2022

Нацбаты заминировали автомобильную эстакаду и плотину ТЭС в Донбассе

Украинские националисты готовят новые провокации с целью обвинить российских военных в бесчинствах. В частности, они планируют взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Неонацисты заминировали автомобильную эстакаду через железнодорожные пути по улице Белоусова, которую в ближайшее время ими планируется разрушить и обвинить Вооруженные силы России в уничтожении критически важных объектов гражданской инфраструктуры", - заявил Мизинцев. Генерал подчеркнул, что очередной фейк о "бесчинствах русских" незамедлительно будет растиражирован в "независимых" западных СМИ.

Также, по данным Минобороны, националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. В случае ее подрыва в зону затопления попадут населенные пункты с 15 тысячами жителей -  город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других. Мизинцев отметил, что после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения, передает ТАСС.

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