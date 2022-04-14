Крейсер "Москва" затонул во время шторма

У судна были повреждения корпуса

Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость", — указали РИА Новости в ведомстве.

Ночью от Минобороны пришла информация, что на военном корабле возник пожар. В результате сдетонировал боезапас. Когда с огнём справились и взрывы на борту прекратились, было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Он получил серьезные повреждения, но остался на плаву. Основное ракетное вооружение не затронуто. Весь экипаж эвакуировали на другие корабли Черноморского флота.

О ЧП на крейсере "Москва" было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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