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Крейсер "Москва" затонул во время шторма

23:02
  • четверг
  • 14 апреля 2022

У судна были повреждения корпуса

Крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.
Пожар на крейсере "Москва" локализован

"При буксировке крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость", — указали РИА Новости в ведомстве.

Ночью от Минобороны пришла информация, что на военном корабле возник пожар. В результате сдетонировал боезапас. Когда с огнём справились и взрывы на борту прекратились, было принято решение отбуксировать крейсер в порт. Он получил серьезные повреждения, но остался на плаву. Основное ракетное вооружение не затронуто. Весь экипаж эвакуировали на другие корабли Черноморского флота.

О ЧП на крейсере "Москва" было доложено президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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