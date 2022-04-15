В Минобороны обвинили спецслужбы НАТО в прослушке телефонов

Они также рассылают фейковые сообщения

Спецслужбы государств — членов НАТО активно подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая разговоры и блокируя их. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

По словам эксперта, также специалисты иностранной разведки получают возможность дезинформирования абонентов посредством рассылки ложных сообщений. Для этих целей спецслужбы стран Североатлантического альянса используют ложные базовые станции.

Ласточкин рассказал, что российские специалисты создали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Они могут выявить ложную базовую станцию и блокировать технический канал утечки информации. Связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи после этих операций восстанавливается.

Радиоэлектронная борьба в настоящее время является основным видом оперативного обеспечения во всех видах и родах войск Вооруженных сил России, подчеркнул генерал-лейтенант в интервью официальному изданию Минобороны России "Красная звезда".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил о наращивании военного присутствия на восточном фланге. Расти будут также объемы поставок оружия на Украину.

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