Душ три раза в неделю: чем грозит Европе переход на "зеленую" энергетику

Ограничить себя придется жестко

Солнечные батареи сверкают, ветрогенераторы приветливо машут лопастями. Но зеленая повестка, которая обещала Европе и США светлое зеленое будущее, схлопнулась. Конечно, это Россия виновата. Европа и Америка так всё прекрасно рассчитали: как будут покупать нашу нефть, наш газ, переходить на чистую энергию, нас штрафовать за углеродный след. А тут такое…

"Это Путин поднимает цены!" – заявляет Джо Байден.

Американцы слушают своего президента и лепят на бензоколонках с постоянно растущими ценами такие вот наклейки с веселым стариком Байденом: "Я сделал это!"

Ребята, а зачем вам вообще бензин, если вы весь мир склоняете к переходу на красивые и чистые источники энергии? Какие перспективы маячили!

Недавно швейцарская финансовая группа Credit Suisse опубликовала исследование, как будет жить европеец при развитой зеленой повестке, при отсутствии вредных выбросов. Душ принимать можно 3 раза в неделю по 8 минут. Воду в унитазе спускать не более 2 раз в день, а так терпеть. Ограничить питание придется жестко. 100 граммов курицы 2 раза в неделю. От кофе и молока придется отказаться. Про пиво забыть совсем. Из одежды положено 3 рубашки или 5 футболок на год.

Сегодня Европа кричит каждый день, что скоро, совсем скоро избавится и от российской нефти, и от угля, и от газа. Смелее в зеленое будущее! Вот интересная карта: как Европа будет отказываться от угольных электростанций (см. видео). Германия планировала уже в этом году. Франция к тридцатому. Самые прозорливые вообще не обсуждали отказ от углеводородного топлива. Теперь европейцы, объявившие войну нашему топливу углеводородам, мучительно ищут, где бы взять всё то, что им по приемлемым ценам продавала Россия. Неунывающие итальянцы снимают ролики, сколько бензина теперь можно залить на 20 евро:

Эксперты компании Golman Sachs подвели итог: "ЕС вскоре представит свою энергетическую дорожную карту. Вероятно, это будет предполагать большее использование угля, атомной энергии и природного газа для генерации электроэнергии, в результате чего выбросы углерода вырастут".

Зеленая повестка откладывается. Европейцы пока могут пить кофе, пользоваться туалетом и даже принимать душ. Пока их лидеры не придумают новую повестку, в которой в действительности всё не так как на самом деле.

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