"Политика идет впереди экономики и права": доцент МГИМО оценил санкции Запада

Европейские политики исходят из сиюминутных предпочтений, убежден Николай Топорнин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили реакцию Запада на указ президента Владимира Путина об оплате за газ в рублях. Почему западные политики ссылаются на контрактные нормы, а сами же нарушают их, вводя санкции? Смогут ли сторонники сохранения деловых связей отстоять интересы самих же европейцев? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Европейцы платить будут, потому что мы знаем, что без российского газа некоторым странам, особенно Германии, придется очень тяжело. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия хотя бы до 2024 года без российского газа обойтись не сможет. Они вынуждены будут платить. В принципе для них была предложена элегантная схема со специальными счетами… Сегодня политика идет впереди экономики и права. Это нужно признать. И ситуация неординарная. Я действительно могу с вами согласиться, что мы всегда называли Евросоюз и Европу территорией права, законодательства, но сейчас получается такая своеобразная ситуация, когда политика определяет и право, и экономику, и дипломатию. И эта политика исходит из сиюминутных предпочтений. Поэтому страны ЕС и их союзники придерживаются политики финансового и экономического давления на Россию", - сказал эксперт.

Речь в ходе программы также зашла о переговорах России и Украины. "В Европе не так много политиков, которые готовы идти на прямой контакт с российским лидером и с другими нашими политиками. Эммануэль Макрон - это та фигура, которая прилагает гигантские усилия, чтобы поддерживать переговорный диалог. Своим голосом Франция подает пример другим странам", - заявил Топорнин.

Полный комментарий Николая Топорнина смотрите в видео.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что исполнение указа президента России Владимира Путина об оплате газа из России в рублях нарушает режим санкций. Что теперь делать компаниям, которые должны заплатить за поставки топлива из России, в ЕК не пояснили.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"