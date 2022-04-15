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В Японии предупредили о рисках для доллара из-за идеи отключения России от SWIFT

09:43
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Гегемония доллара в этом случае пошатнется

Ситуация с предполагаемым полным отключением России от SWIFT способна пошатнуть гегемонию доллара. Такое мнение высказал главный экономист японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракама.

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По словам эксперта, отказ от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно. Однако после начала конфликта на Украине этот тренд может усилиться.

Дополнительным фактором, угрожающим гегемонии доллара, является затягивание ситуации по статусу России в SWIFT, полагает Каракама. Он напомнил, что о возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину.

Японский экономист подтвердил, что отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, однако признал, что со временем Россия адаптируется.

Каракама уточнил, что в обозримом будущем гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться, сообщает JB Press.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мир просыпается и вступает в эру региональных валют, отказ от доллара США и евро уже не выглядит фантастической перспективой. Как отметил Медведев, доверие к валютам, получившим в мире статус резервных, тает.

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