Новые герои: Минобороны рассказало о подвигах российских военных

Они проявляют мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса

В Минобороны рассказали о героизме российских солдат и офицеров.

Так, передовая группа под командованием майора Даниила Постникова вела разведку местности. В районе одного из населенных пунктов были обнаружены украинские диверсанты, готовящие засаду на пути нашей колонны. Разведчики атаковали противника. Часть националистов была ликвидирована, среди сложивших оружие оказался корректировщик огня, он сообщил о месте расположения вражеского артиллерийского дивизиона, который впоследствии был уничтожен.

Проявляя мужество и отвагу, более 4 часов майор Руслан Мансуров со своими подчиненными вел бой с превосходящими силами противника. Нашим военнослужащим противостояли 2 вооруженных формирования украинских националистов. Под напором российского подразделения они вынуждены были отступить, оставив на поле боя более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы. Группа майора Мансурова не потеряла в бою ни одного человека. Он награжден орденом Мужества.

Старший лейтенант Арсений Павлов, несмотря на полученное ранение от разорвавшейся рядом мины, продолжал прикрывать своих товарищей и вести огонь по украинским боевикам. Они засели на верхних этажах заброшенного здания. И с хорошо оборудованных позиций вели обстрел. Ответным огнем националисты были уничтожены и запланированная засада врага была сорвана.

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