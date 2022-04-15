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Опубликованы новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ

08:21
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Документы показало Минобороны

Новые свидетельства многочисленных зверств украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы публикует Минобороны.

Документы из Центрального архива призваны сохранить историческую память о массовых преступлениях  бандеровцев, которые служили немецко-фашистским оккупантам. За это они получали от Германии вооружение и провизию. Бандиты  совершали диверсии и убийства, вели пропаганду своей псевдоидеологии по всей Украине. Кроме того, создавали "боёвки" - отряды карателей, истреблявших мирное население.

"Этой "боёвкой" была учинена зверская расправа над гражданами села Селец из числа советского актива, партизанами, их семьями и лицами, имевшими связь с партизанами. Всего было убито и зверски замучено более 50 человек. В этом же селе была убита семья партизана в количестве 4 человек", - рассказала главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

И даже после освобождения Украины Красной армией оставшиеся в тылу бандеровцы запугивали, пытали и убивали своих соотечественников, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. В послевоенные годы националисты вели террористическую деятельность - совершали разбойные нападения, разрушали инфраструктуру и объекты народного хозяйства.

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