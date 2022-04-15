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Французские студенты вышли на акцию протеста против результатов выборов

09:34
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Демонстранты требовали допустить до второго тура Жан-Люка Меланшона

В Париже сотни студентов, недовольных результатами первого тура президентских выборов, приняли участие в акциях протеста. Митинги прошли под лозунгом  "Ни Макрон, ни Ле Пен". Демонстранты  требовали допустить до второго тура бывшего кандидата левого толка Жан-Люка Меланшона. С отставанием от лидеров  в один процент он выбыл из президентской гонки. 

Кроме того, собравшиеся призывали отправить в отставку президента Эммануэля Макрона. Стражи порядка установили ограждения перед корпусом Сорбонны, но они не остановили студентов. Около университета произошли беспорядки и столкновения с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ.

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