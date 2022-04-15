Отличившиеся в ходе спецоперации танкисты получили награды на передовой

Экипажи танков обороняли колонны российских войск

Прямо на передовой за мужество и героизм получили государственные награды танковые экипажи, которые отличились в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Наши военнослужащие выполняют задачи по обороне и сопровождению колонн российских войск. Недавно им пришлось вступить в бой и отразить атаку ВСУ. Уничтожив огневые точки и бронетехнику противника, танкисты обеспечили подвоз боеприпасов и материальных средств в заданный район. Командиры отмечают отвагу и высокий профессионализм, проявленный подчиненными.



"Медаль за отвагу получили за то, что сопровождали колонну, состоящую из колесной техники. В ходе сопровождения мы попали в засаду, наш взвод танковый отразил эту атаку, уничтожил в ходе боя два БТРа, несколько ПТУРов. Мы сопроводили колонну без потерь в полном составе", - рассказал командир танкового взвода Руслан.







Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"