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Отличившиеся в ходе спецоперации танкисты получили награды на передовой

09:00
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Экипажи танков обороняли колонны российских войск

Прямо на передовой за мужество и героизм получили государственные награды танковые экипажи, которые отличились в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Наши военнослужащие выполняют задачи по обороне и сопровождению колонн российских войск. Недавно им пришлось вступить в бой и отразить атаку ВСУ. Уничтожив огневые точки и бронетехнику противника, танкисты обеспечили подвоз боеприпасов и материальных средств в заданный район. Командиры отмечают отвагу и высокий профессионализм, проявленный подчиненными.

"Медаль за отвагу получили  за то, что сопровождали колонну, состоящую из колесной техники. В ходе сопровождения мы попали в засаду, наш взвод танковый отразил эту атаку, уничтожил в ходе боя два БТРа, несколько ПТУРов. Мы сопроводили колонну без потерь в полном составе", - рассказал командир танкового взвода Руслан.


 

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