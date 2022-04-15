Армения начала платить за российский газ в рублях

Ереван поддерживает переход к национальным валютам

Власти Армении начали осуществлять платежи за российский газ в рублях. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказал армянский министр экономики Ваган Керобян.

Как уточнил политик, ценообразование осуществляется в долларах, но оплата осуществляется в рублях. Последние несколько платежей за российский газ Армения осуществила в рублях по соответствующему курсу.

По словам Керобяна, есть понимание" о том, что "нужно двигаться к национальным валютам" в расчетах между членами ЕАЭС и "с российской стороны есть продвижение в этом направлении".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов уточнил, что контракт российской компании на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, эта возможность используется, сообщает РБК.

С 1 апреля Россия перевела расчеты за поставки газа с недружественными государствами в рубли. Это стало ответом на санкции Запада против России в связи с началом спецоперации по защите республик Донбасса.

Армения, которая вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, не присоединилась к санкциям.

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