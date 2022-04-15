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Россияне рассказали, дефицита каких товаров боятся больше всего

09:43
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Опрос проводил аналитический центр НАФИ

Больше всего россияне, принявшие участие в опросе аналитического центра НАФИ, опасаются нехватки импортных лекарств и медицинского оборудования. Результаты исследования опубликованы в пятницу, 15 апреля.
Росздравнадзор опроверг сообщения СМИ о дефиците лекарств

О страхе остаться без медикаментов и медицинского оборудования заявили 42% опрошенных. В боязни лишиться продуктов признались 30%. Столько же респондентов переживают из-за возможного дефицита комплектующих для автомобилей.

Боятся остаться без импортной электроники 27% участников исследования. Риск дефицита товаров для строительства и ремонта пугает 26% респондентов.

В результатах опроса также фигурируют бытовая техника (23%), косметика и предметы личной гигиены (23%), одежда и обувь (22%), товары для детей (20%), товары для животных (20%), автомобили (18%), товары для дома и сада, мебель и хозяйственные товары (18%), товары для спорта и отдыха (10%), сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что продовольственные запасы имеются у 85% россиян. Респонденты в 46% случаев объяснили, что делают запасы продуктов, опасаясь их подорожания. 29% боятся товарного дефицита.

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