Байден обвинил Путина в росте цен на газ и продукты

70% роста инфляции также вызваны действиями Владимира Путина, убежден президент США

США потеряли лидерство по инвестированию в сфере исследований и разработок. В этом признался президент Джо Байден, выступая в сельскохозяйственной академии Северной Каролины.

Глава Белого дома отметил, что страна сейчас на 9-м месте, а Китай - на втором. Байден призвал Конгресс принять законопроект для развития этой отрасли. Байден также снова затронул свою любимую тему - "во всем виновата Россия", а именно в американской инфляции и повышении мировых цен.

"Вторжение Путина на Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. Украина и Россия являются двумя крупнейшими производителями пшеницы в мире. Мы - номер три. Их теперь нет. И вот мы увидели новые данные по инфляции. Люди не знают, что 70% роста инфляции вызваны действиями Путина, которые влияют на стоимость нефти", - заявил Байден.

Сразу после выступления с Байденом в очередной раз произошел конфуз. Президент повернулся, пожал руку воображаемому человеку, затем замер, будто не понимая, что делать дальше. В итоге направился к выходу со сцены. Республиканцы уже потребовали объявить Байдену импичмент, отметив, что им стыдно за президента.

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