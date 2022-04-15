ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден обвинил Путина в росте цен на газ и продукты

10:06
  • пятница
  • 15 апреля 2022

70% роста инфляции также вызваны действиями Владимира Путина, убежден президент США

США потеряли лидерство по инвестированию в сфере исследований и разработок. В этом признался президент Джо Байден, выступая в сельскохозяйственной академии Северной Каролины.

Глава Белого дома отметил, что страна сейчас на 9-м месте, а Китай - на втором. Байден призвал Конгресс принять законопроект для развития этой отрасли. Байден также снова затронул свою любимую тему - "во всем виновата Россия", а именно в американской инфляции и повышении мировых цен.

"Вторжение Путина на Украину привело к росту цен на газ и продукты питания во всем мире. Украина и Россия являются двумя крупнейшими производителями пшеницы в мире. Мы - номер три. Их теперь нет. И вот мы увидели новые данные по инфляции. Люди не знают, что 70% роста инфляции вызваны действиями Путина, которые влияют на стоимость нефти", - заявил Байден.

Сразу после выступления с Байденом в очередной раз произошел конфуз.  Президент повернулся, пожал руку воображаемому человеку, затем замер, будто не понимая, что делать дальше. В итоге направился к выходу со сцены. Республиканцы уже потребовали объявить Байдену импичмент, отметив, что им стыдно за президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.