Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ильи Седухина

У мальчика - саркома Юинга

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Ильи Седухина.

У Ильи - саркома Юинга. Опухоль поразила ногу. Ребёнок уже перенёс несколько курсов химиотерапии и операцию по удалению части бедренной кости. Сейчас Илья прикован к постели. Чтобы мальчик снова мог ходить, ему нужен раздвижной эндопротез. Но стоит он очень дорого. Собрать нужную сумму помогли вы - зрители канала "ТВ Центр".

Слова благодарности от мамы Ильи:

"Хочу сказать вам огромное спасибо за помощь! Вы дали шанс на выздоровление моему сыну Илье! Благодаря вам наступает следующий этап на нашем пути к счастливому детству! Я искренне благодарна вам, ведь без вашего участия нам было бы крайне трудно самим собрать такую огромную сумму. Нам предстоит пройти сложное лечение, и мы с Илюшей верим, что в дальнейшем вы продолжите быть с нами, искренне поддерживая нас. Каждое ваше доброе слово дает нам силы и помогает сыночку в приближении выздоровления!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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