Зеленский признал, что власти Украины "начали войну" до спецоперации России

Украинский лидер рассказал о действиях Киева

Власти Украины "начали эту войну еще раньше", потому что должны были подготовиться к столкновению с "одной из самых многочисленных армий в мире". С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Украине требовалась помощь, поэтому государство стремилось вступить в НАТО. С этой же целью "мы стабилизировали ситуацию в Украине", а также "боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны".

Запасаясь оружием и деньгами, власти Украины "непублично договаривались про те или иные поставки", сообщил Зеленский. Он уточнил, что "о некоторых вещах" Киев договаривался с рядом государств еще в декабре 2021 года и в январе 2022 года.

— Мы начали эту войну еще раньше, — заявил президент Украины в интервью BBC, выдержки из которого цитирует РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите республик Донбасса 24 февраля. В тот же день Украина ввела, а затем продлила военное положение, хотя Киев официально не объявлял войну какому-либо государству.

Позднее Зеленский распорядился отменить демобилизацию военнослужащих, у которых завершился срок службы в рядах Вооруженных сил Украины.

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