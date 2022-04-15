Белоруссия решила бороться с вывозом сахара в Россию

С этой целью в Белоруссии поднимут цены

Белорусские производители сахара поднимут отпускные цены из опасений вероятного массового вывоза этого продукта в Россию. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в концерне "Белгоспищепром".

В компании назвали своей основной задачей обеспечение продуктами прежде всего внутреннего белорусского рынка. При этом отмечается значительный рост спроса на сахар: если в январе-марте 2021 года на душу населения продавалось 1-1,5 пачки сахара в месяц, то в марте этого года на одного человека (с учетом маленьких детей) с полок магазина уходило порядка 3 кг сахара.

Председатель концерна Олег Жидков заявил, что "один человек не может потреблять сахар в таких объемах", поэтому принято решение ввести меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек за 1 кг, сообщает "Интерфакс".

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что потребительский спрос на социально значимые товары в России стабилизировался. Началось восстановление запасов в розничной торговле, по основным группам товаров они достигли нормы. В частности, запасов сахара хватит более чем на две недели.

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