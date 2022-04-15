ФАС займется ценами на услуги связи

Ведомство взяло этот вопрос на контроль

Федеральная антимонопольная служба направила своим территориальным органам методические рекомендации по контролю за индексацией тарифов связи. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

ФАС будет оценивать соответствие изменения тарифов уровню инфляции. Если величина изменения тарифов будет превышена, ведомство проведет анализ экономической обоснованности их изменения. В случае, если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует индексу потребительских цен, ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования вплоть до возбуждения дел.

Методические рекомендации закрепляют обязанность операторов связи за 14 дней уведомлять антимонопольщиков о планируемых изменениях тарифов.

Это поможет обеспечить баланс интересов потребителей и операторов связи, а также сделать тарифообразование на услуги связи более прозрачным, сообщается на официальном сайте ФАС.

29 марта в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказали, что правительство совместно с Федеральной антимонопольной службой будет держать на контроле цены на сотовую связь. В Минцифры заверили, что тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России.

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