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В России с коронавирусом госпитализированы еще 2867 человек

11:23
  • пятница
  • 15 апреля 2022

Выздоровели 19523 пациента

За сутки в России госпитализированы 2867 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 11432 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 766 человек, из них госпитализированы только 172.

Выздоровели за сутки 19523 человека. Скончались 261 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18053359 человек. Умерли 373027 зараженных. Вылечились 17340639 заболевших.

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