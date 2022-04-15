В России с коронавирусом госпитализированы еще 2867 человек

Выздоровели 19523 пациента

За сутки в России госпитализированы 2867 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 11432 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 766 человек, из них госпитализированы только 172.

Выздоровели за сутки 19523 человека. Скончались 261 заболевший.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18053359 человек. Умерли 373027 зараженных. Вылечились 17340639 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"