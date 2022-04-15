Российские военные уничтожили отряд польских наемников под Харьковом

Погибли 30 человек

В Мариуполе российские войска совместно с подразделениями народной милиции ДНР полностью освободили от националистов металлургический комбинат "имени Ильича". Этой ночью оперативно-тактическая авиация уничтожила более десятка объектов ВСУ. Также применялись высокоточные ракеты. Один из ударов был нанесён по военному объекту на окраине Киева. В Минобороны подчеркнули: количество и масштабы таких ударов в украинской столице будут наращивать в ответ на любые террористические атаки и диверсии на российской территории.

Левобережный район Мариуполя. Последние дома вокруг завода "Азовсталь". За ними – "промка". Националисты ведут беспорядочный огонь, пытаясь хоть как-то задержать наступление передовых групп Росгвардии и ополчения.

"Огневые точки они устраивают в домах, в торцевой части зданий, сектора обстрела все у них идут на углах зданий, то есть простреливаются буквально все и просматривается", - рассказал ополченец.

В контратаки боевики уже не бросаются. Нет сил. Позиции, занятые российскими подразделениями, вернуть тоже не рискуют.

"Этот дом зачищен, следов "Азова" тут нет, оттуда ведет огонь снайпер с пятиэтажек, на его подавление танком бьют и с БТРа сюда, сейчас они с пулемета по нам работают", - говорит ополченец.

Разбитый грузовик, разбросанные ящики с боеприпасами. В кузове - тела убитых националистов. Это все, что осталось от 53-й бригады ВСУ, которая пыталась вырваться в сторону Запорожья. Пленные рассказывают - система управления боевиков в Мариуполе разрушена.

На фото – замкомандира запрещенного полка "Азов". Известный неонацист Грицаненко. Он же "Гоголь". Ликвидирован. Наемник из Хорватии Рауль Муиджа захвачен живым. Но самое любопытное в этой коллекции - паспорт гражданина США.

Шквальный огонь по националистам из пулеметов и автоматов. Боевики прячутся в доме через дорогу. Залп по окнам из гранатометов. Развалины, в которых укрывались радикалы, объяты огнем. Так, улицу за улицей, в Рубежном освобождают ополченцы и росгвардейцы. Почти весь город уже под их полным контролем. Сейчас идет уничтожение националистов на окраинах.

Эти кадры публикуют сегодня жители Харьковской и Ивано-Франковской областей. А из Киева сообщают, что после одного из ударов половина города осталась без электричества.

"В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет. Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории. Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наёмников", - заявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Объекты военной инфраструктуры ВСУ российские военные обнаруживают с помощью дронов. Получив координаты, по опорным пунктам, складам, бронетехнике, наносит удар артиллерия. В Генштабе сегодня сообщили - националисты готовят новые провокации. Они заминировали железнодорожный мост в Константиновке и собираются его подорвать, а потом растиражировать в западных СМИ фейк о бесчинствах россиян. Кстати, националисты уже подрывали эту эстакаду в 2014, когда по ней проезжал грузовой состав.

Тимур Абдуллаев, Никита Вощиков. "ТВ Центр".

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