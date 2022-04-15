Астрахань присоединилась к марафону "За Россию"

Акции в поддержку участников спецоперации проходят по всей стране

Оперативно поразили технику и огневые точки противника, отбили атаку и обеспечили безопасность нашей колонны. Российские танкисты, проявившие мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса, удостоены государственных наград. Медали "За отвагу" бойцам вручили прямо на передовой.

Вручение наград проходит в полевых условиях. Их получают за проявленный героизм и отвагу танковые экипажи, сопровождавшие и оборонявшие колонны войск материально-технического обеспечения. Во время выполнения боевой задачи танкисты вступили в бой с расчётами ВСУ и отразили атаку, уничтожив огневые точки и технику противника.

"Сопровождали колонну, состоящую из колёсной техники. В ходе сопровождения попали в засаду. Наш взвод танковый отразил эту атаку, уничтожил в ходе боя два БТРа, несколько ТУРов, засада была. Мы сопроводили колонну без потерь", - рассказал командир танкового взвода Руслан.

"Орденом мужества" награждён Руслан Мансуров. Батальонно-тактическая группа под его командованием приняла бой с превосходящими силами противника. Сражение длилось больше 4 часов, уничтожено 35 единиц техники ВСУ. Понимая, что наступление российских военных сдержать не удастся, националисты отступили. Группа майора Мансурова не потеряла ни одного бойца.

Передовая группа под командованием майора Даниила Постникова в ходе разведки обнаружила большую группу украинских диверсантов, готовящих засаду. Командир принял единственно верное решение – вступить в бой. Националисты были ликвидированы. А среди тех, кто сдался в плен, был корректировщик огня. Благодаря его показаниям уничтожена позиция дивизиона украинской артиллерии.

Группа старшего лейтенанта Арсения Павлова выполняла спецзадачу на стратегически важном объекте, который нужно было взять под контроль. Павлов на своём БМП обнаружил диверсантов, оборудовавших огневую точку на верхних этажах заброшенного здания. По боевикам открыли огонь. Старший лейтенант получил осколочное ранение, однако планируемая украинцами засада была сорвана.

И пока наши военные выполняют боевые задачи, по всей стране проходят акции в их поддержку. Астрахань присоединилась к музыкально-патриотическому марафону "За Россию". Концерты, лекции, флешмобы проходят в городах Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов вплоть до 3 мая.

Александра Панина. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"