"Нужно быстрее и больше": Зеленский потребовал больше оружия от Запада

У Украины нет времени ждать, указал президент

Авторитетное издание WSJ обрушилось на руководство США с острой критикой. Эксперты сообщают: поддерживая войну с Россией и отправляя вооружения на Украину, Соединённые Штаты и Евросоюз критически истощают свои запасы вооружения, ставя под угрозу собственную безопасность. В странном поведении замечен снова и американский президент. Во время выступления Джо Байден попытался пожать кому-то руку, хотя рядом никого не было.

С самого начала российской спецоперации на Украине в НАТО твердят: альянс участия в конфликте принимать не будет. И формально это так, но одновременно сотни, если не тысячи западных наемников воюют в Донбассе. А поначалу скромный ручеек западного же оружия теперь превратился в мощный поток. Хотя и в Брюсселе, и в Вашингтоне на словах активно призывают к скорейшему разрешению кризиса.

Едва президент Байден одобрил поставку новой партии военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, как в Штатах начались отгрузки. На базе ВВС в штате Делавэр "Джавелины" и другое вооружение пока в избытке.

"Американские запасы ключевых видов вооружения меньше, чем можно себе представить. И не думайте, что США в состоянии без серьёзных усилий производить всё, что нужно. Это выявляет слабые стороны Америки. И ставит западные страны перед суровым выбором: увеличивать поставки на Украину или сохранить возможности для собственной обороны", - пишет Bloomberg.

Польша и Литва поставки оружия Киеву активно поддерживают. Своего, правда, не производят, но, видимо, надеются на пополнение запасов от старших товарищей по альянсу. В свою очередь, Германия заявила, что не сможет предоставить Украине все виды вооружений, которые имеются у Бундесвера. Поставлять оружие отказалась и Греция. В Киеве это восприняли практически как личную обиду.

"Как такое возможно, что в Евросоюзе могут быть разные подходы к этому вопросу. Нам нужно воевать сегодня, и оружие нужно нам сейчас. И мы не можем ждать, когда та или иная страна нам даст или продаст через неделю, две, три, месяц. В данном случае речь не идет о Соединенных Штатах и Великобритании. Они помогают. Но нам нужно быстрее и больше", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Вашингтон выделяет сотни миллионов долларов для военной помощи Украине. А дыра в бюджете самих Штатов увеличивается. Инфляция уже превышает восемь процентов - рекорд с начала 80-х годов. Правительство поспешило объяснить все "агрессивной политикой" Москвы. Но у тех, кто анализирует ситуацию, - другое мнение. Издание WSJ публикует статьи экспертов по этой теме практически ежедневно.

"Монетарная политика Вашингтона - реальная причина инфляции в США. Огромные траты на ограничительные меры против распространения COVID-19, а также действия ФРС США, которые поддерживали отрицательные ключевые ставки даже после окончания коронавирусной рецессии, спровоцировали резкий скачок цен", - пишет WSJ.

Понимает ли это президент США - большой вопрос. Накануне Джо Байден посетил аграрный университет в Северной Каролине. Как водится, долго говорил о величии Америки и даже удостоился аплодисментов. А потом вся страна наблюдала, как глава государства сначала пожал руку невидимке, а потом долго искал выход со сцены. Эти кадры, кстати, мировые видеоагентства потом вырезали. Зато распространили другие - и, вероятно, зря. В одной из лабораторий Байден общается с роботом-собакой. Создатели утверждают, что она может быть хорошим поводырём. Как раз то, что требуется президенту США, прокомментировали увиденное в соцсетях американцы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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