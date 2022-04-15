Минобороны дополнило проект "Архивы помнят всё"

Опубликованы новые документы о преступлениях украинских нацистов в годы ВОВ

Минобороны России опубликовало на своём сайте в специальном разделе "Архивы помнят всё" новые документы, которые свидетельствуют о преступлениях украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Материалы призваны сохранить историческую правду. Десятки донесений, приказов, отчётов подтверждают - бандеровцы зверски расправлялись с мирным населением и служили немецко-фашистским оккупантам.

Подробности смотрите в репортаже Александра Огородникова.

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